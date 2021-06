Il sogno di Sami: lo speciale giro d’Italia di un cuore granata

Sami, insieme ai suoi amici Annalisa ed Andrea, percorrerà uno speciale viaggio lungo 90 giorni in diverse zone d'Italia

Sami Ben Hamza è un ragazzo di 37 anni di Torino, un grande tifoso del Toro, che soffre dalla nascita di una tetraparesi spastica distonica. Una malattia che però non gli impedisce di vivere delle splendide avventure anche grazie alla forte amicizia che c'è con Annalisa Lombardo e con Andrea Lavella, due amici che lo accompagnano sempre. "“Sami ha già viaggiato con Andrea diverse volte - ha detto Annalisa - Sono stati insieme a Capo Nord, a Ibiza, in Grecia e in molti altri posti. Io ho conosciuto Sami 9 anni fa, ho fatto qualche breve viaggio con lui, siamo stati insieme a Barcellona, ad un festival in Germania, al ritiro del Torino a Bormio e a Padova, al festival della cultura paralimpica”. Il loro ultimo progetto prevedeva un viaggio lungo la via della seta per giungere a Tokyo in tempo per le Paralimpiadi che si sarebbero dovute tenere la scorsa estate, ma la pandemia ha sconvolto ogni piano. Sami però non si è arreso e assieme ad Annalisa ed Andrea ha già in mente la prossima avventura.