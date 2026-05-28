Quando c'è calcio c'è passione, e quando c'è passione c'è amore. O almeno, questo è quello che alcuni continuano a cercare di portare avanti, un sentimento di positività e amicizia, di cuore e fratellanza. Lo fa anche il Toro Club Vittorio Pozzo 1962 di Premosello Chiovenda, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola. Grazie al grande contributo del presidente del Toro Club, Bruno Bonacini, l'organizzazione, nell'occasione di rendere omaggio a Mario Bonacini, fondatore del Toro Club, ha organizzato un torneo tra gli esordienti di quattro squadre nella zona.

L'evento sportivo avrà inizio a partire dalle 13:30 di sabato 30 maggio 2026 al campo sportivo Premosello Chiovenda. Nel corso di tutto l'evento sarà possibile per tutti servirsi al punto di ristoro e a partire dalle 18:30 comincerà la festa con cena e Dj set. Nel corso del pomeriggio, poi, si avrà la possibilità di seguire la finale di Champions League: a partire dalle 18:00 PSG e Arsenal si daranno battaglia per contendersi il trofeo più ambito. Al campo sportivo Premosello Chiovenda sarà allestito un maxischermo per la visione della partita. Durante il giorno saranno organizzati giochi per i bambini. La parte più importante di tutto l'evento "in ricordo di Mario Bonacini": tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza all'associazione "Ossola Amica dell'Ugi Odv" e all'asilo infantile "Rossi". Per le prenotazioni trovate i numeri di telefono di Bruno e Gabriella nella locandina qui sotto.