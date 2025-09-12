Iniziata la pulizia della tomba di Ferruccio Novo: il Torino pronto a collaborare

Al Cimitero Monumentale di Torino sono iniziati i lavori di pulizia della tomba di Ferruccio Novo, storico presidente del Grande Torino. Dopo gli appelli dei tifosi e il tam-tam sui social – al quale ha contribuito anche la comunità granata con le proprie condivisioni – Afc Spa è intervenuta per rimuovere la parte più bassa della vegetazione che infestava la cappella. La manutenzione del sito, precisano, resta a carico degli eredi che detengono la concessione. Il Torino FC e i club granata hanno comunque fatto sapere di essere pronti a collaborare sia per completare la pulizia sia per ripristinare l’interno, attualmente in condizioni di degrado con muffa e umidità.