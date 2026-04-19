Quanto entusiasmo in quei giorni di fine agosto di quasi dieci anni fa. Era il 2016 e Joe Hart arrivava in prestito dal Manchester City, mettendosi al servizio del Toro di Sinisa Mihajlovic. L'ex portiere della nazionale inglese collezionò in granata 37 presenze. Una sola stagione, prima di rientrare oltremanica, eppure intensa, accompagnata dal clamore mediatico di una scelta di carriera tutt'altro che scontata. Hart si sarebbe poi ritirato nel 2024, dopo tre stagioni al Celtic. Proprio durante la militanza con gli scozzesi, ricordava in un'intervista quei mesi trascorsi sotto la Mole: “Ho adorato l’Italia, ho amato la città di Torino e la squadra. Sono contento di essere andato lì”. Oggi l'ex portiere granata spegne 39 candeline.