La Chapecoense dedica una maglia al Torino: la foto

La Chapecoense, squadra brasiliana divenuta famosa ai più per un terribile disastro aereo nel 2016, ha un forte legame con il Torino. Le due società sono tristemente legate nella loro storia per le tragedie aeree e sia a livello societario che di tifoseria c'è stata subito vicinanza dopo l'incidente occorso ai brasiliani. Nel 2017 il Toro presentò anche una divisa completamente verde come omaggio al club verdeoro. Quest'oggi, nel giorno in cui il Benfica ha fatto visita a Superga, la Chapecoense ha voluto mostrare anch'essa vicinanza al Torino. Tramite i propri canali social, la squadra brasiliana ha mostrato un particolare delle proprie divise che all'interno del colletto presentano la scritta: "Uniti dal destino" esattamente come la divisa verde del Toro del 2017. Non è però l'unica dedica al mondo granata perché sul retro della maglia della Chapecoense si può leggere anche: "Chape e Torino, per sempre amici" con tanto di tricolore italiano che circonda il colletto. Si tratta di un gesto che testimonia ancora una volta la vicinanza tra queste due squadre e che viene evidenziato dalla dedica scritta sui social dai brasiliani: "Uniti dal destino. Da legami costruiti dalla forza e dalla resilienza. Per il verde della speranza. Chape e Torino, per sempre amici!"