Non soltanto il ricordo dello storico Scudetto del 1976, ma soprattutto una giornata dedicata alla solidarietà. Oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino si è disputata la "Partita della Storia", evento organizzato dall’associazione ASD Ex Calciatori Granata Onlus insieme al Torino con l’obiettivo di celebrare i cinquant’anni dall’ultimo tricolore granata. Al centro dell’iniziativa, però, c’era soprattutto Casa UGI, realtà che da anni sostiene le famiglie dei bambini in cura oncologica presso l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L’intero incasso della giornata sarà infatti devoluto proprio a Casa UGI, onlus che offre supporto concreto ai ragazzi malati e ai loro familiari attraverso attività educative, riabilitative, ludiche e di assistenza quotidiana. Un aiuto fondamentale per tante famiglie che affrontano percorsi di cura lunghi e difficili. Prima della sfida tra le vecchie glorie granata, i veri protagonisti della giornata sono stati proprio alcuni bambini e ragazzi, sia maschi che femmine, legati a Casa UGI. Sul prato dello stadio hanno disputato una partitella 10 contro 10 a campo ridotto, vivendo per qualche minuto l’emozione di giocare in uno degli impianti simbolo della città. Dai più piccoli fino ai ragazzi più grandi, tutti hanno potuto divertirsi e sentirsi al centro di una giornata speciale pensata per loro. A sottolineare il significato dell’evento è stato anche Serino Rampanti, ex allenatore del Torino e tra i promotori dell’iniziativa: "In Italia esistono pochissime associazioni di ex calciatori. La nostra è nata nel 1959 grazie a persone di cuore dopo la tragedia di Superga. Siamo felici che oggi i tifosi siano accorsi numerosi e tutto quello che raccoglieremo sarà devoluto all’UGI". Una giornata di memoria e di sport, ma soprattutto di vicinanza concreta a chi affronta sfide ben più importanti del risultato di una partita. In un Olimpico Grande Torino pieno di ricordi, il messaggio più forte è arrivato proprio dai sorrisi dei ragazzi di Casa UGI.