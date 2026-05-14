Certe vittorie non restano chiuse in un albo d’oro: escono dagli stadi, invadono le strade e finiscono per diventare parte della memoria collettiva. A Torino, nel '76, lo scudetto granata non fu soltanto un trionfo sportivo, ma un evento identitario, un riscatto emotivo. E la sua immagine più potente non è quella di una coppa alzata al cielo, bensì una lunga scia di fuoco che, nella notte, sale verso Superga.

Per comprendere davvero cosa rappresentò quella stagione bisogna tornare a quel Torino guidato da Gigi Radice: un gruppo entrato nel mito, simbolo di un calcio fatto di sacrificio e coraggio. Il capitano era Claudio Sala, riferimento tecnico e carismatico, mentre in attacco brillava la coppia che fece tremare l’Italia: i “gemelli del gol”, Pulici e Graziani. Era un Toro grintoso e spettacolare, bello da vedere e difficile da piegare. Soprattutto, era una squadra che non si accontentava di lottare: voleva vincere. E lo fece nel modo più torinese possibile, con sofferenza e ostinazione, fino all’ultimo respiro.

Quel campionato, infatti, non fu una cavalcata semplice, ma una battaglia continua contro la Juventus, i rivali di sempre. Il Torino inseguì, resistette e alla fine riuscì nel sorpasso. Lo scudetto arrivò all'ultima giornata, conquistato con il fiato sospeso e la sensazione costante che potesse sfuggire all’ultimo istante. Quando il traguardo fu tagliato, la città esplose. Ma non fu una festa come le altre: fu la percezione che la Torino granata stesse finalmente rialzando la testa dopo anni segnati dal peso della storia. Ed è qui che entra in scena Superga.

Per un tifoso del Toro, Superga non è una semplice collina: è un punto fermo. È il luogo della memoria della Tragedia, ma anche quello dove il dolore si è trasformato in identità e senso di appartenenza. Ed è la casa spirituale degli Invincibili, la squadra spezzata nel 1949 e rimasta per sempre nel cuore della città. Per questo, nel momento più alto del Torino del dopoguerra, la celebrazione non poteva fermarsi in centro, né restare confinata allo stadio. Doveva arrivare lassù.

La notte del giorno dopo, Torino si tinse di granata e si accese di fiaccole. Migliaia di persone iniziarono a muoversi verso la basilica, in un flusso continuo che partiva da Sassi e risaliva il colle. Oltre centomila tifosi trasformarono la strada in un fiume di luce. Il cammino era lungo, faticoso e ripido. Ma nessuno si fermò. Perché non si trattava soltanto di festeggiare uno scudetto: era un gesto collettivo, un omaggio. Come se tutta Torino volesse portare quel tricolore agli Invincibili. In quella fiaccolata c’era l’essenza del tifo granata: la capacità di soffrire senza spezzarsi, di trasformare il lutto in orgoglio e di restare fedeli. Anche quando la storia, per il Toro, sembra sempre in salita.