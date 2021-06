L’eurodeputato Wallace: “La vita è breve, ma il Grande Torino vivrà per sempre”

Il nuovo tweet del super tifoso granata che rappresenta l'Irlanda all'Europarlamento

L'europarlamentare irlandese Mick Wallace continua la propria avventura a Strasburgo con la maglia granata addosso. Grande tifoso del Torino, in più occasioni ha sfoggiato la casacca del Toro nei palazzi più importanti della politica continentale. Anche nella giornata di ieri l'ha fatto e per la circostanza ha voluto ricordare il Grande Torino. Sul suo profilo Twitter ha scritto: "La vita è breve, ma il Grande Torino vivrà per sempre. Forza Toro".