Lo Russo a Buenos Aires: le maglie di Zapata e Simeone per l’amicizia Toro-River

Il sindaco in Argentina per celebrare l’amicizia storica nata dopo la tragedia di Superga

Matteo Curreri 31 agosto - 12:49

Un legame che dura da 76 anni e che affonda le radici nella tragedia di Superga. Era il 26 maggio 1949 quando il River Plate accettò di volare a Torino per disputare al Comunale la partita del “Torino Simbolo”, un’amichevole nata per onorare il Grande Torino e raccogliere fondi a favore delle famiglie delle vittime. Da quel giorno Torino e River non sono più soltanto due club, ma due comunità unite da sport, amicizia e solidarietà.

Martedì il sindaco di Torino Stefano Lo Russo sarà a Buenos Aires per un incontro con i dirigenti del River e le istituzioni locali, un nuovo capitolo di questa fratellanza che non si è mai spenta. Con lui viaggerà una delegazione istituzionale composta dal rettore del Politecnico Stefano Paolo Corgnati, rappresentanti del mondo accademico e culturale torinese e membri dell’amministrazione comunale, che in questi giorni sta toccando anche Cordoba e Rosario, città gemellate con il capoluogo piemontese.

Per l’occasione il Torino ha consegnato al Comune due maglie da donare agli argentini: quella del capitano Duvan Zapata e quella dell’ex Giovanni Simeone, cresciuto al Monumental e legatissimo alla sua ex squadra. Un gesto simbolico che rinnova la memoria del Grande Torino e celebra un vincolo che il tempo e la distanza non hanno mai scalfito.