Lutto nel mondo granata: addio a Sergio “Sergione” Darbesio

Storico factotum del Toro, amico e punto di riferimento per giocatori e allenatori: si è spento a 67 anni

Matteo Curreri 31 agosto 2025 (modifica il 31 agosto 2025 | 11:54)

L'ambiente granata piange la scomparsa di Sergio Darbesio, per tutti “Sergione”, morto venerdì sera all’età di 67 anni. Personaggio amatissimo e benvoluto, aveva iniziato a lavorare nel Torino ai tempi della presidenza di Sergio Rossi, restando nell’universo granata fino al fallimento del 2005.

Darbesio è stato a lungo un autentico factotum: capace di risolvere problemi grandi e piccoli, sempre a disposizione di giocatori, allenatori e dirigenti, ha lasciato un ricordo indelebile in chiunque abbia incrociato la sua strada.

Numerosi i messaggi di cordoglio affidati ai social. Tra questi quello di Ezio Rossi, che con lui ha condiviso gli anni da calciatore e poi da allenatore granata: “Ciao Sergione, voglio ricordarti così. Cuore granata”, ha scritto su Facebook pubblicando una foto insieme davanti al tunnel degli spogliatoi.