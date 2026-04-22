Momento di dolore in casa Torino. È venuta a mancare la signora Antonietta Silingardi, mamma di Davide Caprari, responsabile dello Scouting del Settore Giovanile del Torino Football Club. La società granata ha voluto esprimere la propria vicinanza a Caprari e alla sua famiglia con un messaggio di cordoglio ufficiale.

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno a Davide Caprari, Responsabile dello Scouting del Settore Giovanile, nel ricordo della sua cara mamma, signora Antonietta Silingardi. A Davide e Giorgia con le figlie Marta e Giada, al papà e marito Pierino, a tutti i parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e il fraterno abbraccio del mondo granata".