Lì dove tutti siamo davvero umani. Il sorriso del piccolo Matteo ci accompagna alla scoperta di uno splendido evento organizzato dal Venaria Calcio. Nella giornata di domani, venerdì 29 maggio, sul campo stadio Don Mosso di Venaria, a partire dalle ore 20:00, si terrà un torneo triangolare benefico, "in memoria del piccolo Matteo, tifoso granata, volato in cielo troppo presto". La storia di Matteo merita di essere raccontata, e nei prossimi giorni avremo la possibilità di parlare direttamente con Mirko, papà di Matteo e vicepresidente dell'associazione nata in sua memoria, che ringraziamo per la grande disponibilità.

"Matteo è con noi" è l'associazione nata in memoria del piccolo Matteo "con l’intento di trasformare il dolore per quanto accaduto in amore verso la vita". Il triangolare organizzato vedrà la partecipazione delle categorie Esordienti 2013 di Asd Venaria Reale, Lascaris e Torino Fc. L'incasso della serata sarà devoluto all'associazione "Matteo è con noi", da anni impegnata - ci racconta Mirko - nell'acquisto di macchinari e materiali pediatrici destinati al reparto della terapia intensiva della T.I.N.C. del Sant'Anna. "Il vostro contributo è fondamentale! Unitevi a noi per sostenere reparti pediatrici e neonatali!", chiama la locandina, che aggiunge: "Rendiamo omaggio a Matteo con una festa di sport e solidarietà".