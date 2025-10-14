Museo del Grande Torino, domani la consegna del ritratto di Gigi Meroni

Domani, nel 58° anniversario della morte di Gigi Meroni, il Museo del Grande Torino di Villa Claretta a Grugliasco ospiterà una cerimonia carica di emozione: la compagna di Meroni, Kristiane Uderstadt, donerà al museo l’autoritratto più famoso del campione granata insieme alla sua tavolozza personale. «Questo autoritratto è il riflesso vivo del nostro amore interrotto troppo presto — ha scritto Kristiane in una lettera al presidente del Museo, Domenico Beccaria — Lo dono con il cuore colmo di emozione e dolore, con la certezza che rimarrà nel posto migliore, custodito e condiviso con chi più ha amato Gigi: i tifosi». La cerimonia, aperta al pubblico, inizierà alle 16 e sarà un momento di memoria e celebrazione di un artista e campione che ha fatto sognare generazioni di tifosi. Kristiane ha raccontato come l’autoritratto donato sia stato realizzato in una sola notte nella loro mansarda, utilizzando una sua fotografia, mentre lei dormiva. «Lui dipingeva sempre di notte, la quiete lo ispirava — ricorda Kristiane — Donare questo quadro ora è giusto, perché possa continuare a vivere nel Museo dei tifosi del Toro». Con la consegna della tavolozza, custodita dalla compagna per mezzo secolo tra Costa Rica, Milano e Spagna, il Museo riceve non solo opere d’arte, ma anche un pezzo di vita e di memoria di un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore granata.