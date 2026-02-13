Nasce Torostoria, la memoria granata come racconto collettivo

“W il Torino”. La scritta tracciata con un gesso da un bambino, dopo aver appreso della tragedia di Superga , è diventata l’emblema di un amore che attraversa le generazioni. Da quella memoria collettiva nasce Torostoria , nuova testata giornalistica online che ha visto la luce nelle prime ore di oggi, 13 febbraio 2026. La data non è casuale: ricorre l’anniversario dell’ultima vittoria nel derby del Grande Torino, nel 1949.

Un nuovo progetto editoriale

Debutta così un progetto editoriale interamente dedicato a ricercare, studiare e tramandare la storia del Torino Football Club, che nel 2026 celebra i 120 anni dalla fondazione. Torostoria si propone come archivio vivo e spazio di racconto attraverso articoli, testimonianze e ricordi audio inediti. Tra le iniziative spicca il podcast “Toro Amore Mio”, che raccoglie e analizza le dichiarazioni di Gigi Radice, Paolo Pulici, Eraldo Pecci, Giglio Panza, Candido Cannavò, Piero Dardanello e di tifosi storici, protagonisti di un racconto corale sullo scudetto del 1976, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario. Il 2026 coincide anche con i 100 anni dalla costruzione dello Stadio Filadelfia, luogo simbolo dell’identità granata. Un intreccio di ricorrenze che rafforza l’obiettivo del progetto: custodire e condividere un patrimonio che non appartiene soltanto ai tifosi, ma a una città, a un intero Paese ed è conosciuto anche oltre i confini nazionali. Torostoria nasce come casa della memoria granata, progetto aperto a chiunque ami il Torino e il calcio, “la più bella e sana delle passioni”, come scriveva Eduardo Galeano.