“W il Torino”. La scritta tracciata con un gesso da un bambino, dopo aver appreso della tragedia di Superga, è diventata l’emblema di un amore che attraversa le generazioni. Da quella memoria collettiva nasce Torostoria, nuova testata giornalistica online che ha visto la luce nelle prime ore di oggi, 13 febbraio 2026. La data non è casuale: ricorre l’anniversario dell’ultima vittoria nel derby del Grande Torino, nel 1949.
Nasce Torostoria, la memoria granata come racconto collettivo
Un nuovo progetto editoriale—
Debutta così un progetto editoriale interamente dedicato a ricercare, studiare e tramandare la storia del Torino Football Club, che nel 2026 celebra i 120 anni dalla fondazione. Torostoria si propone come archivio vivo e spazio di racconto attraverso articoli, testimonianze e ricordi audio inediti. Tra le iniziative spicca il podcast “Toro Amore Mio”, che raccoglie e analizza le dichiarazioni di Gigi Radice, Paolo Pulici, Eraldo Pecci, Giglio Panza, Candido Cannavò, Piero Dardanello e di tifosi storici, protagonisti di un racconto corale sullo scudetto del 1976, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario. Il 2026 coincide anche con i 100 anni dalla costruzione dello Stadio Filadelfia, luogo simbolo dell’identità granata. Un intreccio di ricorrenze che rafforza l’obiettivo del progetto: custodire e condividere un patrimonio che non appartiene soltanto ai tifosi, ma a una città, a un intero Paese ed è conosciuto anche oltre i confini nazionali. Torostoria nasce come casa della memoria granata, progetto aperto a chiunque ami il Torino e il calcio, “la più bella e sana delle passioni”, come scriveva Eduardo Galeano.
