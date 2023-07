Non solo la targa a Mazzola: da Superga a Borgaro, gli sfregi al Grande Torino

La targa sradicata e gettata a terra in piazza Galimberti è solo l'ultimo episodio di vandalismo con riguardo al Grande Torino. Lasciando da parte quanto avvenuto negli stadi - tra striscioni, cori e imitazioni di aerei usati come sfottò - si ricordano diversi spiacevoli episodi. Nel febbraio del 2018 a Borgaro, in provincia di Torino, il monumento dedicato alla memoria dei caduti di Superga è stato sventrato e fatto a brandelli. In quei caso al gesto dei vandali seguì, nemmeno due mesi più tardi, la posa di una nuova opera d'arte intitolata agli Invincibili.

Fino a Superga: nel 2017 i graffiti contro il Grande Torino

Tornando indietro al 2017, gli atti vandalici si spinsero fino alla strada per Superga. Alla vigilia del 4 maggio, alcuni vandali di fede bianconera imbrattarono i muri della via che da Sassi porta fino al colle con scritte di pessimo gusto. In quel caso alcuni tifosi granata si adoperarono fin da subito per coprire gli ignobili graffiti ed il comune provvide subito facendo ritinteggiare la strada in tempi record. Due episodi che si sommano al pessimo atto di vandalismo che si è consumato nella notte tra lunedì e martedì. Ora la targa dedicata a Valentino Mazzola è stata ritirata e si trova negli uffici della circoscrizione, pronta a tornare presto al suo posto.