“Palestina Libera”: il messaggio dei tifosi del Toro fuori dal Filadelfia

Giornate di mobilitazione e solidarietà con il popolo palestinese hanno attraversato numerose città italiane. In molti sono scesi in strada per chiedere la fine delle azioni militari e denunciare quanto sta avvenendo a Gaza e in Cisgiordania. A Torino, a due giorni dallo sciopero del 22 settembre 2025 — che secondo alcune stime ha coinvolto oltre 200mila persone — si sono svolti nuovi sit-in di protesta, dopo giornate segnate a livello nazionale da tensioni e disordini. Nella serata del 25 settembre la stazione ferroviaria di Porta Susa è stata bloccata, causando forti disagi alla circolazione dei treni. La mobilitazione ha coinvolto anche la tifoseria granata, già in contestazione contro la proprietà rappresentata da Urbano Cairo, che ha scelto di schierarsi su un tema ben più ampio del calcio. Ai cancelli dello Stadio Filadelfia è infatti comparso uno striscione con la scritta: “Palestina libera!”.