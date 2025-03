Parma-Torino, invasione granata: oltre metà settore ospiti sold out

Sabato 8 marzo, a partire dalle ore 15, i granata di Paolo Vanoli sono attesi dal Parma di Chivu sul campo dello Stadio Ennio Tardini, per la gara valevole per il ventottesimo turno di Serie A. Il Torino arriva alla sfida con due vittorie consecutive, e l'obiettivo (concreto) di conseguire la terza, come non succede da quando sulla panchina granata allenava Mazzarri. Grazie ai risultati positivi, e un ambiente decisamente entusiasta - merito del lavoro di Vanoli - i tifosi del Toro sono oggi più attivi che mai per supportare la squadra, anche in trasferta. Dopo l'esodo di Monza (2436 tifosi su 2587 del settore ospiti e quasi 3000 granata in tutto lo stadio) ora i tifosi preparano un altro esodo a Parma. La vendita dei biglietti per il settore ospiti è iniziata lunedì 3 marzo alle 11, e già alla mattina di ieri si contavano 1020 tagliandi staccati su 3500 disponibili. Dopo poco più di due giorni di vendita, il dato ha raggiunto cifre sorprendenti: dei 3500 posti a sedere del settore ospiti, ne sono rimasti soltanto 1627. Con quasi 1900 granata che già hanno prenotato il proprio posto, il primo spicchio del settore dedicato è sold out, e per completare la vendita c'è tempo fino al giorno della partita, sabato 8 marzo. Si ricorda che ogni tagliando per la gara costa 20 euro più eventuali commissioni, e solo per i residenti in Piemonte è necessaria la tessera Cuore Granata.