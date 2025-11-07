Paura per don Robella: il cappellano del Toro grave dopo un incidente

Una brutta notizia per il mondo granata. Il cappellano del Torino FC, don Riccardo Robella, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella serata di ieri. Il sacerdote stava rientrando da un incontro con il Club tifosi del Toro di Mondovì quando, lungo l’autostrada A6, a circa un chilometro e mezzo da Torino, la sua auto è stata tamponata violentemente da un’altra vettura. L’impatto ha causato il ribaltamento del mezzo, che avrebbe carambolato più volte prima di fermarsi in un’area di sosta di emergenza. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato don Robella, 53 anni, al CTO di Torino. Stamane è stato sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni sono gravi.