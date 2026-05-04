Di tradizione in tradizione. Come di consueto, in seguito alla commemorazione davanti alla lapide del Grande Torino al cimitero Monumentale, il Circolo dei soci del Torino Fc ha organizzato un pranzo con i soci all'Unione Industriali. Con un aperitivo di benvenuto, il pranzo si è poi consumato all'interno delle sale dell'Unione Industriali.

Circolo dei soci, pranzo all'Unione Industriali: i presenti

Oltre ai tanti membri del Circolo dei soci, presidenziato da Leonardo D'Alessandro, il pranzo ha visto la presenza di tanti personaggi eminenti all'interno del mondo granata. Tra gli ex calciatori figurano Sala, Zaccarelli, Pallavini e tanti altri. Presenti anche diversi parenti dei giocatori del Grande Torino, tra cui Ballarin, Menti, Bacigalupo, Rigamonti e Gabetto. Al pranzo ha partecipato anche Susanna Egri, don Carrega e, in delegazione delle società, il direttore operativo Alberto Barile.