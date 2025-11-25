Premiato a Rieti Enrico Di Sisto, custode della memoria granata

Nella giornata di giovedì scorso, 20 novembre 2025, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti si è svolta la cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI 2023/2024. Tredici tra dirigenti, atleti, tecnici e società sono stati premiati. Tra di loro Enrico Di Sisto, il quale ha ricevuto la Stella di Bronzo, oltre che per il passato sportivo, per aver fondato il Museo "Saletta dei Ricordi" di Cantalice, nel Reatino. Un riconoscimento dovuto anche all’aver dedicato uno spazio alla memoria di Erno Egri Erbstein, colui che dalla panchina fu l’artefice dei successi del Grande Torino, perito anch’egli nella tragedia di Superga. Inaugurata nel 2019 dall’Ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, il riconoscimento è stato attribuito per aver esportato l’immagine del territorio della provincia di Rieti nella città di Torino tramite le sue opere artistiche dedicate agli Invincibili e alla tragedia del Monte Terminillo del 1955, che venne definita dall’allora giovane cronista Tito Stagno “la Superga reatina”. In più, per aver contribuito al gemellaggio con il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Villa Claretta a Grugliasco e per il consolidato rapporto con il Circolo Soci Torino FC 1906 e con il club granata.