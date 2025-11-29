Rotonda Grande Torino, l’inaugurazione. Pulici: “Quando vince il Toro, vincono tutti”

L'inaugurazione e le parole di Pulici

Nel 2009, sessant’anni dopo la tragedia di Superga, fu l’iniziativa del Toro Club Rivoli – oggi sciolto – a rendere possibile l’accordo con il Torino FC per la realizzazione di una targa commemorativa in Largo Susa, uno snodo che collega Corso Torino, Viale Nuvoli, Viale Branca e Corso Susa. Con il passare degli anni, però, quella targa si era progressivamente deteriorata. Da qui la volontà, maturata grazie all’impegno di Mario Bizzoco e di altri tifosi granata, di dare nuova dignità a quel luogo simbolico.La cerimonia di oggi, iniziata alle ore 11, non è stata soltanto un’operazione di restauro urbano, ma soprattutto un atto d’amore verso la storia del Torino. Presenti numerosi tifosi e diverse vecchie glorie granata, che hanno reso ancora più speciale l’atmosfera: tra i protagonisti Serino Rampanti, Natalino Fossati, Giuseppe Pallavicini, Angelo Cereser, Claudio Sala e Paolo Pulici, accolti dall’affetto di Rivoli. Proprio Paolo Pulici, visibilmente emozionato, ha lasciato un messaggio profondo e perfettamente in linea con lo spirito del Grande Torino:“Noi avevamo questa bella abitudine di pensare: la partita non la vince Pulici, ma la vince il Toro. E quando il Toro vince tutti i tifosi sono contenti. Forza Toro sempre!” Parole che racchiudono l’essenza di una squadra che ha fatto del collettivo, del sacrificio e del senso di appartenenza i propri valori fondanti. Al termine dell’inaugurazione, spazio anche alla convivialità con un rinfresco in un bar situato nelle immediate vicinanze della rotonda, ulteriore occasione di incontro tra tifosi, ex calciatori e appassionati. Rivoli, ancora una volta, ha dimostrato di non dimenticare. La Rotonda Grande Torino torna oggi a splendere come simbolo eterno degli Invincibili e di un sentimento che continua a unire generazioni: l’amore per il Toro.