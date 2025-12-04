Sauro Tomà, il terzino che scampò a Superga: cent’anni dalla nascita

Cent'anni fa nasceva Sauro Tomà. Nato a Rebocco, frazione di La Spezia, il 4 dicembre 1925, si era trasferito dalla sua città a Torino nel 1947. Terzino grintoso ma elegante, arrivato come riserva di Virgilio Maroso, contribuì alla vittoria degli ultimi due scudetti del Grande Torino, poi perito il 4 maggio 1949 a Superga. Dal Torino si trasferì al Brescia, quindi al Bari, e si ritirò a soli 30 anni per un problema al menisco, lo stesso che gli aveva fatto saltare — per sua fortuna — la trasferta di Lisbona. Quel maledetto pomeriggio, dopo aver lavorato al Filadelfia nel suo percorso di riabilitazione, la moglie Giovanna lo accolse in lacrime, annunciandogli la notizia che non avrebbe mai dimenticato. Tomà salì sul colle di Superga e, alla vista di quella scena raccapricciante, una parte di lui morì.