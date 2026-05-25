In seguito ai disordini tra tifosi avvenuti nella giornata di ieri domenica 24 maggio prima del derby tra Torino e Juventus, dove è rimasto ferito un sostenitore juventino e ricoverato in prognosi riservata, la polizia è ricorsa alla visione delle immagini del drone e ha arrestato 8 tifosi bianconeri, di cui 3 in flagranza e 5 in flagranza differita. Le persone responsabili sono accusate di resistenza a pubblico ufficiale, di lancio di materiale pericoloso e di essere in possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Sono stati inoltre emessi dal questore di Torino, attraverso la Divisione Polizia Anticrimine torinese, 11 Daspo. Durante gli scontri sono rimasti coinvolti e contusi anche 6 operatori della Polizia di Stato. La Digos di Torino sta svolgendo ulteriori indagini con l'intento di capire la posizione di altri sostenitori che hanno preso parte ai disordini.