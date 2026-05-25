Il derby di ieri sera a Torino è cominciato con un’ora di ritardo, ma le tensioni sono esplose ben prima delle 20.45. Dopo i primi scontri tra le due tifoserie, la polizia si è schierata tra i gruppi per evitare il contatto diretto. Durante i disordini è rimasto gravemente ferito Marco Leonardo Basoccu, commercialista di 36 anni, colpito - stando alle prime ricostruzioni - da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro, tesi che però non combacia con quanto dichiarato dal padre a La Stampa, secondo cui il figlio sarebbe stato colpito da un lacrimogeno. In ogni caso, Basoccu è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Molinette, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il trauma cranico resta molto serio: il paziente è stabile, ma si trova ancora in terapia intensiva in prognosi riservata. Nelle prossime ore sarà effettuata una Tac di controllo, poi usciranno nuovi aggiornamenti

La condanna del sindaco: "Comportamento irresponsabile e criminale"

Una dura presa di posizione sugli scontri è arrivata dal sindaco Stefano Lo Russo: "Quanto accaduto è gravissimo. Quella che doveva essere una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze. Non sono questi i valori che lo sport intende trasmettere. A nome della Città di Torino desidero esprimere solidarietà agli agenti rimasti feriti mentre erano al lavoro per garantire l'ordine pubblico e vicinanza al tifoso coinvolto nei disordini che ora si trova in ospedale".