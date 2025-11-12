Sonego sul derby: “Ho visto un Toro combattivo, proprio come piace a me”

Torino è, in questi giorni, il centro nevralgico del tennis mondiale. Sotto la Mole vanno infatti in scena le ATP Finals, ma nella stessa città c’è chi, come Lorenzo Sonego, si sta allenando per i prossimi impegni. Uno di questi potrebbe essere la prossima Coppa Davis, e il tennista torinese spera tanto di convincere il capitano Filippo Volandri a cambiare la formazione già annunciata un mese fa, inserendo così il suo nome. C’è tempo fino a lunedì. "Al momento non ho sentito nulla. Sto cercando di allenarmi per tenermi pronto nel caso squillasse il telefono – ha detto Sonego a La Gazzetta dello Sport – Sto bene, arrivo da una serie di partite molto positiva, quindi l’obiettivo è solo farmi trovare pronto se dovessi servire in Nazionale. Sto qui, lavoro sodo e poi vedremo cosa deciderà il capitano per la settimana prossima".