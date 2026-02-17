Statuto, due concerti al Blah Blah tra ska e cuore Toro

Due date al Blah Blah di via Po per celebrare la ristampa di due album cardine della discografia degli Statuto, il gruppo che, con voce e ritmi ska, ha saputo esportare la cultura mods e la passione smodata per il Toro in lungo e in largo nei locali d’Italia. Questa sera alle 21 e domenica 22 febbraio, allo stesso orario, farà tappa a Torino il tour che permetterà di riascoltare, nella prima serata, “Tempi Moderni” e, nel secondo appuntamento, “RiSkatto”, che contiene il brano “Grande”, scritto nel 1999 da Gian Paolo Ormezzano per celebrare il cinquantenario della tragedia di Superga. Oltre agli arrangiamenti dei due album, saranno proposte anche hit storiche come “Abbiamo vinto il Festival”, “In fabbrica” e “Ragazzo ultrà”.