Statuto, due concerti al Blah Blah tra ska e cuore Toro

Due date al Blah Blah di via Po per celebrare la ristampa di due album cardine della discografia degli Statuto, il gruppo che, con voce e ritmi ska, ha saputo esportare la cultura mods e la passione smodata per il Toro in lungo e in largo nei locali d’Italia. Questa sera alle 21 e domenica 22 febbraio, allo stesso orario, farà tappa a Torino il tour che permetterà di riascoltare, nella prima serata, “Tempi Moderni” e, nel secondo appuntamento, “RiSkatto”, che contiene il brano “Grande”, scritto nel 1999 da Gian Paolo Ormezzano per celebrare il cinquantenario della tragedia di Superga. Oltre agli arrangiamenti dei due album, saranno proposte anche hit storiche come “Abbiamo vinto il Festival”, “In fabbrica” e “Ragazzo ultrà”.
L’incasso del concerto di questa sera sarà devoluto alla famiglia di “Dj Dave” Salvatore, figura della scena musicale, noto come fondatore degli Assist e dj del Blah Blah, nonché amico degli Statuto, spirato improvvisamente domenica scorsa all’età di 54 anni. La band sarà composta, oltre che dal frontman Oskar Giammarinaro, da Zak Loggia alla chitarra, Alessandro Loi al basso, Giulio Arfinengo alla batteria, Gigi Rivetti alle tastiere, Lorenzo Bonaudo alla tromba e Daniele Bergese al sax.
