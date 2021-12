Stefano Borla, oggi il funerale. Carlo Pirola lo ricorda: “Non meritava questo”

Oggi si è svolto il funerale di Stefano Borla, ex allenatore dei portieri del Toro

Oggi - venerdì 3 dicembre - si è celebrato il funerale di Stefano Borla, ex giocatore del Torino (fino alla categoria Berretti) e dopo preparatore dei portieri delle giovanili della società granata. Responsabile organizzativo della scuola calcio Chisola dal 2020, Stefano Borla è stato vittima di un incidente stradale, nella giornata di venerdì scorso - 26 novembre - in seguito al quale è morto dopo qualche giorno di agonia.

Carlo Pirola, portiere classe 2002 che ha lavorato con Borla nell’Under 17 del Torino, lo ricorda così ai nostri microfoni: “Con Stefano c’era un rapporto professionale, in quanto mio allenatore, ma anche umano, c’era rispetto e stima reciproca. Io lo ammiravo come allenatore: si vedeva che era preparato e che amava quello che faceva. È stato il mio primo allenatore a Torino, era la mia prima esperienza lontano da casa e lui mi è stato molto di conforto. Mi ricordo quando andavo a scuola e mi chiamava per esaminare la mia prestazione durante la partita. Appena ho saputo della notizia, mi sono molto dispiaciuto: era una bravissima persona e non meritava questo. Sono migliorato tantissimo grazie a lui, siamo sempre rimasti in contatto e mi mancherà non sentirlo più”.