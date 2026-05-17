Una sola stagione a Torino, ma tanto gli è bastato per diventare un metro di paragone per quanto riguarda il ruolo di esterno. Sicuramente, le modalità della cessione di Raoul Bellanova ne hanno accentuato l’impatto e la mancanza. Ceduto all’Atalanta a campionato già iniziato, dopo un’ottima prestazione alla prima giornata del campionato scorso contro il Milan, inasprì una contestazione verso la proprietà che dura tuttora.

Un brutto segnale affrontare la stagione privandosi di punto in bianco di un esterno capace di offrire 8 assist in 41 partite e che avrebbe potuto rappresentare un punto fermo su cui costruire uno zoccolo duro italiano negli anni a venire. Ma la scelta fu un’altra. E così resta un’annata a cui, dopo due stagioni, si può dire non sia stato dato un seguito, mentre suo presente è ancora a Bergamo. Oggi, 17 maggio 2026, il classe 2000 festeggia 26 anni e la redazione di Toro News gli augura buon compleanno.