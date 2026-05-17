L'esterno classe 2000 spegne 26 candeline

Matteo Curreri

Una sola stagione a Torino, ma tanto gli è bastato per diventare un metro di paragone per quanto riguarda il ruolo di esterno. Sicuramente, le modalità della cessione di Raoul Bellanova ne hanno accentuato l’impatto e la mancanza. Ceduto all’Atalanta a campionato già iniziato, dopo un’ottima prestazione alla prima giornata del campionato scorso contro il Milan, inasprì una contestazione verso la proprietà che dura tuttora.

Torino v Cosenza - Coppa Italia

Un brutto segnale affrontare la stagione privandosi di punto in bianco di un esterno capace di offrire 8 assist in 41 partite e che avrebbe potuto rappresentare un punto fermo su cui costruire uno zoccolo duro italiano negli anni a venire. Ma la scelta fu un’altra. E così resta un’annata a cui, dopo due stagioni, si può dire non sia stato dato un seguito, mentre suo presente è ancora a Bergamo. Oggi, 17 maggio 2026, il classe 2000 festeggia 26 anni e la redazione di Toro News gli augura buon compleanno.

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