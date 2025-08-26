Tifoso dell’Inter mima l’aereo di Superga, il video fa il giro dei social

Un gesto che nulla ha a che vedere con lo sport e che non può passare sotto silenzio. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 subita dal Torino a San Siro, un tifoso dell’Inter è stato ripreso mentre mimava con le braccia il gesto dell’aereo, alludendo in maniera evidente alla tragedia di Superga del 4 maggio. Il video, diffuso rapidamente sui social, ha suscitato indignazione tra i tifosi granata e non solo. Un episodio che non è purtroppo nuovo, ma che ogni volta riapre una ferita mai rimarginata e offende la memoria di uomini che hanno scritto una delle pagine più nobili della storia del calcio italiano ed europeo. Il Grande Torino non rappresenta soltanto i colori granata, ma un patrimonio collettivo di sport, di valori e di memoria nazionale. Ironizzare sulla tragedia significa non avere rispetto né per le vittime né per la storia stessa del calcio. Il gesto va condannato senza esitazioni, è giusto che episodi di questo genere vengano denunciati con forza, affinché resti chiaro che gesti di questo tipo uccidono lo sport. A seguire il video.
