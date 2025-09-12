“Torino, 16 maggio 1976. Un tuffo al cuore, vecchio e granata” di Giuseppe Culicchia

"Noi non lo sapevamo. Non potevamo saperlo. Eravamo bambini. Anche se per la verità non lo sapevano neppure gli adulti. Nessuno poteva immaginarselo. Che cosa, direte. Nessuno poteva immaginarsi che quella sarebbe stata per noi una gioia unica, irripetibile" si legge nel comunicato stampa che presenta "Torino, 16 maggio 1976. Un tuffo al cuore, vecchio e granata", il racconto che Giuseppe Culicchia fa dell'ultimo scudetto dei granata. "Un ibrido tra memoir e cronostoria dell’ultimo scudetto del Torino, raccontato attraverso lo sguardo di un bambino" che si propone di raccontare quella gioia costruita in memoria degli Invincibili dai vari Pianelli, Radice, Pulici e Graziani. "Il succedersi delle giornate di quel campionato tumultuoso è raccontato qui attraverso gli occhi del piccolo Giuseppe", che vive quei momenti grazie ai racconti radiofonici di Tutto il calcio minuto per minuto e grazie alla Domenica Sportiva. Non solo calcio e famiglia, però: accanto ai momenti di vita suoi, del padre, dei compagni di scuola, "si rincorrono gli echi dei fatti di cronaca accaduti tra l’agosto del 1975 e il maggio del 1976, seguiti a pochi mesi di distanza dalla morte del cugino di Giuseppe, l’interista Walter, militante delle Brigate Rosse ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia". Un racconto che è malinconia, ma anche amore, fede e quella giusta dose di pessimismo granata: "Nessuno poteva sapere che «non saremmo mai più stati così felici, almeno per quanto riguarda la nostra passione per il calcio. Anzi no: per il Toro".