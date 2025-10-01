Torino e 100% Ugi: insieme per la vittoria nella Winners Cup 2025

La formazione guidata da Marco Morra, con ragazzi del Regina Margherita e del Gaslini, conquista la seconda vittoria in sei edizioni del torneo internazionale

Matteo Curreri 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 12:21)

Vittoria per 100% Ugi. L’Ugi (Unione Genitori Italiani) Odv è un’associazione nata nel 1980 per offrire sostegno ai genitori con un figlio affetto da tumore e per regalare ai piccoli momenti di svago e attività ludico-didattiche. A questa causa ha aderito anche il Torino Football Club. Non a caso, la squadra di calcio – 100% Ugi – utilizza lo stemma del club granata.

Guidata dal tecnico Marco Morra, la formazione ha conquistato la Winners Cup 2025, un successo che – come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del Torino – è il frutto della sinergia tra l’Ospedale Regina Margherita, l’Ugi e il Torino Fc.

Per l’occasione, la squadra era composta da ragazze e ragazzi dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Si tratta della seconda affermazione in sei edizioni di un torneo che ha coinvolto pazienti ed ex pazienti oncologici provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, tra cui Germania, Grecia e Olanda.