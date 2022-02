Eusebio Castigliano e il Grande Torino: 101 anni fa la sua nascita

Il 9 febbraio del 1921 nasceva uno dei giocatori del Grande Torino: Eusebio Castigliano

Il 9 febbraio di 101 anni fa nasceva uno dei giocatori del Grande Torino: nel 1921, Eusebio Castigliano - soprannominato "Zampa di Velluto" per la sua estrema leggerezza in campo - nacque a Vercelli, e dal 1945 ha vestito la maglia del Torino, fino al 4 maggio 1949, giorno nel quale morì, insieme a tutto il resto della squadra, nella tragedia di Superga. Cresciuto nella Pro Vercelli, nel 1941 passa nel club ligure dello Spezia, per poi approdare al Torino ed esordire in granata nell'ottobre del 1945, proprio nel Derby contro la Juventus. In quel campionato - 1945/46 - nonostante Castigliano fosse un centrocampista, vinse il titolo di capocannoniere, totalizzando 13 reti in 14 partite. Nella sua carriera, ha fatto parte anche della Nazionale Italiana, totalizzando 7 presenze in azzurro. In granata, invece, dal 1945 al 1949, ha segnato 36 reti e 116 presenze.