La contestazione sotto gli uffici milanesi di Rcs costa cara ai Torino Hooligans. La questura di Milano ha scelto di sanzionare il gesto dei tifosi granata con una trentina di multe salatissime, utilizzando le novità previste dal nuovo decreto sicurezza. Ai Th è stata contestata la violazione dell'articolo 18 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La contestazione: cori e due striscioni

Multe anche da 1000 euro

In quell'occasione, nella tarda mattinata di sabato 21 marzo, il gruppo organizzato della curva Primavera aveva raggiunto Milano in treno. Prima di spostarsi a San Siro per la gara che alle 18 avrebbe visto in campo il Toro contro il Milan, i Torino Hooligans hanno fatto tappa sotto la sede di Rcs. Il presidente Cairo è stato contestato con cori e due striscioni: "Tempo scaduto" e "L'orologio di Urbano fa tic-tac".La questura di Milano ha classificato quella forma di contestazione come una manifestazione per cui non era stato presentato alcun preavviso, sanzionando i partecipanti. Sono una trentina le sanzioni amministrative che stanno colpendo i tifosi granata, alcune da mille euro per la violazione del terzo comma dell'articolo 18. Alla maggioranza dei presenti è stato invece contestato l'ottavo comma, con una multa inferiore, per la turbativa.