Torino, il 4 maggio la manifestazione dei tifosi nel ricordo dei valori granata

Domenica 4 maggio ricorrerà il 76º anniversario della Tragedia di Superga. In occasione di tale evento i membri della curva Maratona, UCG e della curva Primavera hanno organizzato una manifestazione nel ricordo dei valori e della storia che da sempre hanno contraddistinto il Torino. I tifosi si ritroveranno alle ore 10:00 davanti al Bar Norman, in Via Pietro Micca 22. La giornata proseguirà a Superga dove verrà ricordato il Grande Torino.