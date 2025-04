Torino, il 6 giugno la 2ª edizione de “La Partita della Leggenda” al Filadelfia

"Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata insieme a Vertigo Spettacoli e all' Associazione Ex Calciatori Granata Ets è lieto di annunciare che anche quest’anno si terrà la seconda edizione de “ La Partita della Leggenda”. L’evento si svolgerà venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20,15 allo stadio Filadelfia con la partecipazione di Glorie Granata e gli Artisti & Amici Granata .

Come l’anno scorso, la finalità sarà raccogliere fondi per la realizzazione del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata al Filadelfia .

I tifosi granata l’anno scorso hanno partecipato con entusiasmo e alla grande all’evento e il Museo del Toro confida quest’anno in una partecipazione ancora più numerosa. TIFOSI DEL TORO TUTTI INSIEME PER IL MUSEO AL FILA!

Il Museo del Toro si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino. Gli orari di apertura sono il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17. Si effettuano solo visite guidate con prenotazione online. Per informazioni telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì al numero + 39 339 337. 04.26 oppure inviare una mail a: volontari@museodeltoro.it"