Torino, il programma ufficiale del 4 maggio: tutti gli appuntamenti

Settimana importante questa per il Torino e per tutta la piazza granata. Prima l'appuntamento di venerdì 2 maggio alle 20:45 per Torino-Venezia, trentacinquesima giornata di Serie A, ma soprattutto domenica 4 maggio la celebrazione del settantaseiesimo anniversario della tragedia di Superga. Vista la vicinanza con il giorno più importante per tutto il mondo granata, nell'intervallo della sfida contro il Venezia, come di consueto, la Sensounico Band intonerà insieme a tutto lo stadio la canzone "Quel giorno di pioggia". Nella giornata di domenica, poi, come comunicato dalla società stessa, il programma è ricco di impegni.

4 maggio, il programma ufficiale della giornata

Innanzitutto, come punto di partenza, dalle 9 alle 12 sarà aperto il Cortile della Memoria, con accesso da Via Filadelfia. Alle 12, poi, la celebrazione si sposterà, come di consueto, al Cimitero Monumentale di Torino (ingresso da Via Varano 17/A). Il programma, come da comunicato ufficiale del Circolo Soci Torino FC 1906 (che trovate in fondo all'articolo), prevede la benedizione dei sepolcri impartita da Don Riccardo Robella. Sugli stessi sepolcri sarà posta una corona commemorativa in condivisione tra Torino FC e Circolo Soci Torino FC 1906. Parteciperanno all'evento familiari dei caduti, dirigenti del Torino FC, autorità della Regione Piemonte e del Comune di Torino e responsabili dell'AFC Torino Spa Servizi Cimiteriali. Nel pomeriggio la cerimonia si sposterà presso la Basilica di Superga, dove, alle 17, sarà celebrata la Santa Messa in onore delle vittime della tragedia del 4 maggio 1949. A seguire, davanti alla lapide, si svolgerà la consueta lettura dei 31 nomi dei calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell'equipaggio che morirono quel giorno. In conclusione, a partire dalle 22, la Mole Antonelliana e i principali ponti sul Po si illumineranno di granata. A questa programmazione si aggiunge quanto organizzato dai tifosi: la Curva Maratona, il settore Primavera e numerosi Toro Club di tutta Italia hanno organizzato, a partire dalle ore 10, una marcia verso il colle in onore del Grande Torino e in contestazione contro il Presidente.