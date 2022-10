Torino, il ricordo di Meroni: cinquanta tifosi presenti

Romagna, Lazio, Umbria. Sarà l’aria di derby, sarà (soprattutto) che Gigi Meroni il mondo granata non l’ha mai dimenticato. Davanti al cippo per la Farfalla Granata si sono ritrovati tanti tifosi da tutta Italia. Sono arrivati con largo anticipo, chi con la maglia e la sciarpa del Toro, chi con uno striscione. Un signora corre incontro a Claudio Sala, lo abbraccia e si fa una foto. Tutti vogliono una foto con lui, un simbolo del Toro in un giorno speciale. Poi con l’arrivo di Barile inizia la cerimonia. C’è un passaggio di don Robella che fa capire quanto questo sia un giorno e un momento particolare: “Chi viene a Torino ha come punti di riferimento Superga, il Filadelfia e questo cippo”. Poi alla fine i cinquanta tifosi presenti si uniscono in un lungo applauso. E la testa continua a fare ping-pong dal derby a Meroni.