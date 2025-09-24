Nato il 24 settembre 1999 a Skopje, capitale della Macedonia, oggi l’ex trequartista granata Eljif Elmas compie 26 anni. Cresciuto nelle giovanili del Rabotnicki di Skopje e della Stella Rossa di Belgrado, debutta tra i professionisti con il club macedone prima di trasferirsi al Fenerbahce nel 2017 e approdare in Italia due anni dopo, al Napoli. Con i partenopei gioca fino a gennaio 2024, conquistando una Coppa Italia nel 2020 e lo Scudetto nel 2023. Da lì il passaggio al Lipsia, prima di arrivare a Torino nel gennaio 2025 in prestito con diritto di riscatto.
Torino, l’ex granata Eljif Elmas compie oggi 26 anni
Il suo impatto in granata è devastante: all’esordio di Bologna, il 14 febbraio 2025, gli bastano appena tre minuti per firmare il suo primo gol con uno splendido tunnel più 'scavetto'. Va a segno anche contro Monza, Parma e Verona, chiudendo l’esperienza al Torino con 13 presenze e 4 reti. In estate, dopo il mancato riscatto e il rientro al Lipsia, sembrava potesse di nuovo indossare la maglia granata, ma il macedone è tornato invece al Napoli. Prima di legarsi nuovamente al club azzurro ha salutato l’ambiente granata con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: "Voglio ringraziare di cuore il Torino Fc per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata. Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile. Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro!"
