Torino, l’ex granata Eljif Elmas compie oggi 26 anni 

Il suo impatto in granata è devastante: all’esordio di Bologna, il 14 febbraio 2025, gli bastano appena tre minuti per firmare il suo primo gol con uno splendido tunnel più 'scavetto'. Va a segno anche contro Monza, Parma e Verona, chiudendo l’esperienza al Torino con 13 presenze e 4 reti. In estate, dopo il mancato riscatto e il rientro al Lipsia, sembrava potesse di nuovo indossare la maglia granata, ma il macedone è tornato invece al Napoli. Prima di legarsi nuovamente al club azzurro ha salutato l’ambiente granata con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: "Voglio ringraziare di cuore il Torino Fc per tutto quello che ha fatto durante il mio periodo con la maglia granata. Alla dirigenza, allo staff, ai miei compagni di squadra e soprattutto ai tifosi: grazie per il supporto e per aver reso il periodo a Torino un’esperienza memorabile. Mi sono davvero divertito, mi avete fatto sentire a casa, auguro a tutti voi il meglio per il futuro!"