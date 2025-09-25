Torino–Pisa, l’appello della Maratona: “Stadio vuoto per 45 minuti”

Continua la contestazione della tifoseria granata nei confronti della proprietà rappresentata da Urbano Cairo. Dopo la marcia organizzata domenica scorsa, 21 settembre 2025, dallo Stadio Filadelfia allo Stadio Olimpico-Grande Torino, poi protrattasi anche durante il match con l'Atalanta, sono previste nuove manifestazioni di dissenso anche in occasione della gara di Coppa Italia con il Pisa, in programma questa sera alle ore 21. L'invito per la serata è di lasciare vuoti i settori dello stadio per i primi 45 minuti dell'incontro. "L'acufene è tornato... Il silenzio è servito", si legge infatti nel manifesto. Il riferimento è chiaramente alle parole rilasciate nei giorni scorsi dal patron granata, che aveva definito le critiche al suo operato "come un acufene, non ci faccio più caso". La Curva Maratona aveva già replicato con lo striscione "Ecco il tuo acufene". Nel nuovo volantino si precisa in cosa consisterà la protesta: "Invitiamo tutti i tifosi granata a lasciare lo stadio vuoto per i primi 45 minuti. Il Toro siamo noi!!!". Al centro campeggia una foto che ritrae il presidente Cairo in forma clownesca.