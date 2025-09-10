Torino, popolo in protesta: nuova marcia dei tifosi

Quello del Torino non è solo un tifo, ma un popolo che ha scelto di farsi sentire, e che ha iniziato a gridare. Lo scorso 4 maggio, nel giorno più sacro della memoria granata, migliaia di cuori hanno invaso le strade del capoluogo piemontese, unendo alla Memoria di Superga e del Grande Torino una protesta che fa i conti con il presente e che guarda al futuro. Una marcia che ha chiesto rispetto e ambizione per una squadra che da sempre rappresenta molto più di un club. Quelle voci non si sono spente: dopo il raduno di maggio, i tifosi tornano a mobilitarsi. Il nuovo appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, alle ore 12:00, davanti allo stadio Filadelfia, culla storica del Grande Torino. Da lì prenderà forma un nuovo corteo, con un obiettivo chiaro: dare al Torino un futuro all’altezza della sua storia.