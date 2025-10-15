Torino, questa mattina si è tenuta la cerimonia in ricordo di Gigi Meroni

A 58 anni dalla scomparsa della “Farfalla granata”, dirigenti, ex giocatori e soci si sono ritrovati in Corso Re Umberto per onorare la sua memoria

Giornata di ricordo oggi, 15 ottobre 2025, data che segna i 58 anni dalla scomparsa di Gigi Meroni , venuto a mancare ad appena 24 anni. Un giocatore che ha fatto innamorare la tifoseria granata – e non solo – grazie alle sue giocate e alla sua personalità estrosa, dentro e fuori dal campo. Una giovane vita spezzata la notte del 15 ottobre 1967, quando fu investito poche ore dopo il match casalingo disputato contro la Sampdoria, in Corso Re Umberto.

Lì, nei pressi del luogo dell’impatto, è stato allestito un monumento in suo onore con l’iscrizione “Gigi Meroni Stella del Calcio Granata e Nazionale”, davanti al quale ogni anno si tiene una cerimonia in sua memoria. Così è stato anche questa mattina, dalle 11 in poi, quando sul punto in cui Gigi perse la vita si sono ritrovati, in rappresentanza del Torino, il direttore operativo Alberto Barile, membri della dirigenza, membri del Circolo Soci Torino Fc 1906 del presidente Leonardo D'Alessandro, alcuni ex giocatori granata, con la benedizione di Don Riccardo Robella. E' stata deposta una corona di fiori. “In ricordo di Gigi Meroni” è la didascalia scelta dal Torino sui suoi profili social per immortalare il momento.