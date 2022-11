Torino, Radonjic incontra Djokovic: “Il più grande di tutti i tempi”

Novak Djokovic si trova a Torino per partecipare alle Atp Finals. Un'occasione particolare, che lo ha portato a venire in contatto anche con il mondo Toro, su cui si era già espresso in passato parlando del calore dei tifosi granata. Della presenza del campione serbo in città ha approfittato Nemanja Radonjic, decisivo ieri contro la Sampdoria con un gol. Il trequartista granata ha incontrato Djokovic e condiviso la foto con il tennista su Instagram, esprimendo tutta la sua ammirazione per il connazionale. "Il più grande di tutti i tempi" ha scritto Nemanja, che poi ha concluso con augurio a Nole in vista delle Atp Finals, "In bocca al lupo".