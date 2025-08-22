Torino, Simeone visita Superga e omaggia gli Invincibili

Quest'oggi, venerdì 22 agosto, Giovanni Simeone è salito a Superga per rendere omaggio agli Invincibili. Un gesto semplice, senza annunci, diventato in poche ore simbolo di un legame che va oltre il campo. Qualche presente lo ha riconosciuto e scattato una foto: l’immagine ha iniziato a girare sui social, rimbalzando di profilo in profilo tra i tifosi del Toro. Nessuna dichiarazione, nessuna posa: solo il Cholito davanti alla lapide, raccolto nei suoi pensieri. In un calcio dove tutto passa dalle luci dei riflettori, la sua scelta di vivere questo momento in solitudine ha colpito. Un modo personale per sentire la storia del Toro, senza bisogno di parole. Superga per qualsiasi appassionato al mondo del calcio non è mai una salita qualsiasi. Per chi veste il granata è un passaggio obbligato, che racconta una storia di rispetto e appartenenza. Oggi Simeone lo ha fatto a modo suo e gesti di questo spessore nel calcio odierno sono sempre più rari.