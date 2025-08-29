Alberto Paleari compie oggi 33 anni. Il portiere muove i primi passi calcistici nelle giovanili di Seregno e Milan, prima di approdare nel 2011 al Pontisola. Seguono le esperienze con Tritium e Virtus Verona, fino al biennio 2014-2016 alla Giana Erminio. Dal 2016 al 2020 difende i pali del Cittadella, squadra con cui si mette in evidenza in Serie B. Nella stagione 2020/21 veste la maglia del Genoa, per poi trasferirsi al Benevento, dove rimane per tre stagioni. Nell’estate del 2024 firma con il Torino, legandosi ai granata fino al 2026 con opzione per un altro anno.
Torino, tanti auguri ad Alberto Paleari: il portiere compie 33 anni
Il classe 1992 è arrivato al Torino nel luglio 2024 dopo un lungo percorso nelle categorie inferiori
Tanti auguri da parte di tutta la redazione di Toro News!
