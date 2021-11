Torino-Udinese 2-1, le reazioni social: “Il Bremer redentore”

I migliori tweet sulla vittoria del Torino contro l'Udinese: ecco come il popolo granata reagisce di pancia dopo il successo casalingo

Tre punti che valgono oro per il Torino di Juric, che con la vittoria conquistata contro l'Udinese raggiunge quota 17 punti in classifica. Brekalo e Bremer realizzano i gol che valgono il terzo successo consecutivo tra le mura amiche, poi il gol di Forestieri su punizione regala un finale sofferto: il Toro contiene e anche grazie a due interventi di Milinkovic-Savic, porta a casa l'intera posta in palio. I tifosi del Toro esprimono sui social tutta la soddisfazione per questa vittoria molto importante. Di seguito i migliori tweet sulla partita: