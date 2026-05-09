A cinquant’anni dallo Scudetto conquistato dal Torino nella stagione 1975-76 con Gigi Radice in panchina, Sky annuncia una nuova docuserie dedicata alle gesta di quella squadra entrata nella storia del calcio italiano. La produzione, composta da tre puntate e in uscita il 16 maggio, racconterà il Toro campione d’Italia attraverso le testimonianze dei protagonisti dell’epoca: calciatori, scrittori e giornalisti che hanno vissuto da vicino quella stagione irripetibile. Il titolo scelto per la docuserie è "TORO 76, Lassù qualcuno ti ama", un richiamo evocativo che rimanda non soltanto alla squadra dello Scudetto, ma anche alla memoria degli Invincibili del Grande Torino.

L'annuncio di Sky

"TORO 76, Lassù qualcuno ti ama": "Una docu-serie in tre puntate, con il primo episodio in onda il 15 maggio, che riporta alla luce una delle stagioni più emblematiche del calcio italiano: la straordinaria epopea del Torino 1975-76, con i gemelli del gol Pulici e Graziani. Un racconto corale affidato alle voci dei protagonisti di allora, dei rivali storici e di giornalisti e scrittori torinesi. Un viaggio, con straordinario materiale d’archivio, che ripercorre lo scudetto più simbolico della storia granata nella città industriale degli anni 70, al centro di grandi contrasti sociali. Una squadra, quella del ‘76, che vive la vittoria come un voto al Grande Torino. E consacrerà quello scudetto incamminandosi il 16 maggio verso la Basilica di Superga. Il titolo è una citazione della prima pagina di Tuttosport, diretto da Gian Paolo Ormezzano, del giorno dopo lo Scudetto. Ovviamente riferito agli Immortali".