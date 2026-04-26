Sarebbe stato davvero strano che Paolo Pulici, Roberto Zaccarelli, Claudio Sala e Roberto Salvadori potessero semplicemente recarsi all'inaugurazione di una mostra. Non potevano che subire un trattamento diverso dall’essere osannati e prestarsi alle numerose richieste di foto e autografi. Un ping-pong continuo da un libro, una cartolina e un telefono all’altro. “Pupi, saluti questo mio carissimo amico?”. “Io non ho vissuto lo scudetto, ma mi hanno raccontato tutto”. E sì, anche se la mostra intitolata '16 maggio 1976: Toro, lassù qualcuno ti ama', che si può visitare al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Villa Claretta a Grugliasco, è incentrata su una vittoria che, a brevissimo disterà mezzo secolo. E dal nutrito numero di tifosi presenti, sembra davvero impossibile che questo mito collettivo, che travalica le generazioni, possa disperdersi. “Non potevamo non ricordare questa grandissima impresa – ha detto il direttore del Museo e curatore della mostra, Giampaolo Muliari - Questa mostra è un ripercorrere quel campionato straordinario con tante fotografie e pagine di giornali. Ma anche l'occasione di dire grazie per il rapporto umano che si è creato con loro. Il patrimonio che ci danno è grandissimo”.

Claudio Sala: "Radice la mossa giusta. Se avessimo vinto il secondo scudetto..."

I quattro protagonisti del tricolore sono stati accolti da un’ovazione, come si fa oggi allo stadio. Il cognome urlato a gran voce da chi assisteva seduto o in piedi, con trepidazione, come se a breve stessero per scendere in campo e battersi per la squadra a cui hanno dato la loro esistenza. “Abbiamo creato un rapporto tra di noi diverso e che io rimpiango – spiega Roberto Salvadori – quell’anno si partiva sicuramente non con l’aspettativa di vincere lo scudetto.e, di volta in volta, miglioravamo e potevamo anche ambire a vincere”. E parlando di Radice ha esordito anche Claudio Sala: “Io ci avevo già lavorato a Monza. Quella è stata la mossa giusta per una squadra che l’anno precedente non aveva fatto granché. Quando arrivò mi prese e mi disse: ‘Senti, tu da quest’anno non giocherai col 10, che andrà a Zaccarelli, ma col 7 e, allo stesso tempo, dovremo nominare un capitano’. Io, per l’ala, non avevo nessuna prerogativa e con il dribbling mi sono salvato. Radice è stato un allenatore forte perché era riuscito a far giocare la squadra come voleva lui, come l’Olanda. Abbiamo vinto quello scudetto, è vero, recuperando cinque punti alla Juventus, ma ne abbiamo perso un altro.

Pulici: "Il pallonetto a Zoff? Non mi ha ascoltato"

“Il 10 me l’hanno dato senza che lo volessi.”, racconta Renato Zaccarelli. “A trainare il gruppo eravamo io e Pupi, ma anche Radice, nonostante problemi al ginocchio, correva con noi. Radice era autorevole ma non autoritario. Non guardava la nostra vita privata. Al venerdì sera ci portava in ritiro volontario a Villa Sassi. Nel menù sempre branzino al sale. Erano momenti di grande aggregazione”. Poi ha preso parola Paolo Pulici, soffocato dalla calca, dall’affetto di chi negli anni lo ha imparato a vedere come un amico, un padre, un nonno acquisito. Gli puoi stringere la mano, ringraziarlo. Una presenza, in carne e ossa, per un uomo chiamato leggenda, o semplicemente ‘Pupi’. Un uomo autore di gesta intramontabili, raccontate con l'ironia e l'umiltà che lo contraddistinguono: “Il pallonetto a Dino Zoff?”. Oppure: “Il gol dello scudetto? Se ero a mezzo metro da terra, in tuffo,”. “Quel cross era di Ciccio, io una palla così bassa non te l’ho mai data”, replica Sala. Da gemello a gemello, Pupi dice: “Andavamo d’accordissimo, eravamo bravi a non essere mai uno vicino all’altro. Se sbagliavano il cross per me, c’era Ciccio che ci pensava”. E ora l’attesa è tutta verso l’appuntamento del 16 maggio nello stadio in cui sono diventati campioni, per. Il tempo sembrerà fermarsi a 50 anni prima, con la corsa di Salvadori, la classe di Zaccarelli, i dribbling di Claudio Sala e le reti di Puliciclone.