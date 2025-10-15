Toro, domani la presentazione del libro su Ferrini: c’è anche Vlasic

Nella giornata di domani, giovedì 16 ottobre, il Torino Fc Store di Corso Agnelli ospiterà dalle 18 alle 19 la presentazione del libro "Mio padre il capitano dei capitani" scritto da Cristiana Ferrini, figlia dell'indimenticabile icona granata, nonché più longevo capitano della storia del club.
Al Torino Fc Store di Corso Agnelli la figlia Cristiana presenterà “Mio padre il capitano dei capitani”, dedicato alla leggenda granata
"Una storia di passione e valori dall’infanzia a Trieste alla promessa fatta a se stesso dopo la tragedia di Superga (...) Erano un calcio e un mondo d’altri tempi, a misura d’uomo, e di quell’uomo scopriremo con lei anche dettagli di vita intima e famigliare, innestati su una carriera sportiva che lo ha consegnato alla storia del calcio. Un uomo che è stato il capitano dei capitani. Un uomo che è stato suo padre: Giorgio Ferrini", si legge sulla nota che annuncia l'evento pubblicata sul sito del Torino. In compagnia di Cristiana Ferrini ci sarà il calciatore del Torino Nikola Vlasic.
