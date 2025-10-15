Toro, domani la presentazione del libro su Ferrini: c’è anche Vlasic

"Una storia di passione e valori dall’infanzia a Trieste alla promessa fatta a se stesso dopo la tragedia di Superga (...) Erano un calcio e un mondo d’altri tempi, a misura d’uomo, e di quell’uomo scopriremo con lei anche dettagli di vita intima e famigliare, innestati su una carriera sportiva che lo ha consegnato alla storia del calcio. Un uomo che è stato il capitano dei capitani. Un uomo che è stato suo padre: Giorgio Ferrini", si legge sulla nota che annuncia l'evento pubblicata sul sito del Torino. In compagnia di Cristiana Ferrini ci sarà il calciatore del Torino Nikola Vlasic.