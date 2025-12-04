Toro, Dossena e Zaccarelli entrano nella Hall of Fame granata

Nella giornata di ieri, 3 dicembre 2025, in occasione del 119° compleanno del Torino, è stata inaugurata al Museo del Grande Torino e della Leggenda granata la mostra "Con la maglia numero 10" dedicata a Beppe Dossena, che si potrà visitare fino al 22 febbraio 2026. Occasione anche per celebrare anche l'ingresso del campione del Mondo 1982, al Torino dal 1981 al 1987, nella Hall of Fame granata, insieme a un'altra icona come Renato Zaccarelli, campione d'Italia 1976 nonché ex dirigente e allenatore granata. Con loro anche Goffredo Pederzoli, uomo della società all'epoca della presidenza di Orfeo Pianelli.