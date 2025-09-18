Un centinaio di tifosi ha accolto Ardian Ismajli e Zakaria Aboukhlal al meet & greet organizzato dal Torino presso il Torino Fc Store di Corso Agnelli. I due giocatori sono arrivati alle 18, concedendosi a foto e autografi con i sostenitori, che hanno potuto acquistare il Kit Away e Pre Match indossati nel successo contro la Roma con uno sconto del 20%.
tor mondo granata Toro, un centinaio di tifosi al meet & greet con Ismajli e Aboukhlal
NEWS
Toro, un centinaio di tifosi al meet & greet con Ismajli e Aboukhlal
Dalla prova convincente all’Olimpico all’abbraccio dei tifosi al Torino Fc Store di Corso Agnelli
Un’ondata di affetto per due protagonisti dell’Olimpico: Ismajli, all’esordio ufficiale in granata, si è distinto nel terzetto difensivo con Coco e Maripan, mostrando di poter essere un tassello fondamentale per Baroni. Aboukhlal, subentrato nella ripresa, ha sfiorato il gol del raddoppio, fermato solo da Svilar, mettendo in evidenza la sua rapidità negli scatti. Il popolo granata li ha voluti conoscere da vicino, e chissà che il calore ricevuto non possa aiutarli a performare al meglio già domenica contro l’Atalanta al Grande Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA