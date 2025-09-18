Toro, un centinaio di tifosi al meet & greet con Ismajli e Aboukhlal

Un centinaio di tifosi ha accolto Ardian Ismajli e Zakaria Aboukhlal al meet & greet organizzato dal Torino presso il Torino Fc Store di Corso Agnelli. I due giocatori sono arrivati alle 18, concedendosi a foto e autografi con i sostenitori, che hanno potuto acquistare il Kit Away e Pre Match indossati nel successo contro la Roma con uno sconto del 20%.